Microsoft dice addio al metaverso: AltspaceVR chiude per sempre

All'alba del 2023 Microsoft ha licenziato 10mila dipendenti, unendosi al coro del settore BigTech fortemente in affanno dopo due anni di record in positivo. Come se non bastasse, anche alcune fronde del colosso di Redmond saranno ridimensionate.

La prima a cadere è AltspaceVR, una piattaforma per la realtà virtuale acquisita da Microsoft nel 2017 e che rappresentava la divisione "metaverso" dell'azienda.

Altspace VR chiuderà battenti il 10 marzo 2023 e a comunicarlo è il blog ufficiale della piattaforma, su cui viene anche spiegato che il grosso degli sforzi verrà ridirezionato e non eliminato del tutto: l'obiettivo sarà quello di focalizzarsi maggiormente su Microsoft Mesh, che rappresenta il punto di partenza della nuova proposta di Microsoft per la mixed reality.

Nel comunicato è possibile leggere che "siamo impazienti di ciò che arriverà, incluso il lancio di Microsoft Mesh, una nuova piattaforma per connessione e collaborazione". In particolare, "nel breve periodo, stiamo concentrando i nostri sforzi per la VR nelle esperienze di lavoro, imparando dai - e insieme ai - nostri primi clienti e partner, assicurandoci di poter fornire stabili fondamenta per quel che riguarda sicurezza, fiducia e collaborazione. Nel corso del tempo, speriamo di allargare l'esperienza al mercato consumer".

Lo scenario che andrà a configurarsi, tuttavia, non sarà roseo per tutti. Secondo Windows Central, questo porterà al licenziamento dell'intero team di AltspaceVR, cosa che speriamo possa essere evitata.