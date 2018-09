Microsoft dà l'addio al programma di finanziamenti Surface Plus

A distanza di un solo anno dal suo lancio, il programma di finanziamenti dedicati agli acquirenti di prodotti della gamma Surface sta per essere messo da parte. Ad annunciarlo è la stessa azienda, che con un post sul suo sito ufficiale comunica che a partire da venerdì 31 agosto non accetterà più alcuna sottoscrizione.

Ovviamente, come è ben chiarito nel post, i clienti che hanno già un piano di finanziamento attivo lo potranno portare a termine, ed eventualmente cambiare il proprio device con un modello più avanzato.

Il programma, lanciato da Microsoft un anno fa, aveva come partner Klarna e permetteva di pagare il prezzo di acquisto del tablet in 2 anni, a rate; permetteva inoltre, ai clienti in grado di conservare il device in buone condizioni, di restituirlo alla casa madre ogni 18 mesi per ottenere in cambio il modello successivo.

Nel frattempo, Microsoft ha da poco presentato il Surface Go, una versione più piccola ed economica dei Surface classici che a partire da fine agosto/inizio settembre è diventato disponibile anche in Italia, ed è disponibile in due configurazioni: quella "base" da 64GB di memoria interna, processore Intel 4415Y e 4GB di RAM e quella "top di gamma" da 128GB di memoria, processore Intel 4415Y ed 8GB di RAM.