Microsoft e Adobe rilanciano partnership per il futuro del mondo del lavoro

Microsoft e Adobe hanno annunciato oggi di aver ampliato la loro partnership strategica per favorire integrazioni migliorate dei loro prodotti, un nuovo passo importante pensato “per reinventare il futuro del lavoro”. I primi passi riguarderanno Adobe Sign e il pacchetto Microsoft 365.

L’esplorazione di nuove soluzioni da parte di entrambe le società segue anni di collaborazione tra di esse, con una visione comune del futuro del lavoro online. L’obiettivo attuale riguarderà l’integrazione profonda delle funzionalità PDF, firma elettronica e gestione avanzata dei documenti offerte da Adobe con software come Microsoft Word, PowerPoint, Teams, SharePoint e anche il browser Edge.

Ashley Still, vicepresidente senior e direttore generale di Digital Media presso Adobe, ha dichiarato quanto segue: “Sono entusiasta di approfondire la nostra partnership con Microsoft per reimmaginare un ambiente di lavoro moderno, sicuro e connesso che aiuti i dipendenti a prosperare. Queste profonde integrazioni di prodotto consentono alle persone di svolgere al meglio il proprio lavoro collegando le app che usano quotidianamente: dalla negoziazione e firma di un contratto da Microsoft Teams, Outlook o SharePoint, rivedere i PDF su un dispositivo mobile con Liquid Mode in Microsoft Edge e altro ancora”. Sarà interessante vedere cosa avranno in serbo per le realtà aziendali le due società statunitensi, per gli anni a venire.

Un altro passo verso il lavoro ibrido è stato fatto proprio da Microsoft con la “cabina ufficio” Flowspace Pod.