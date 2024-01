Microsoft aggiorna l'IA di Designer: aveva generato i deepfake di Taylor Swift

Dopo i commenti di Satya Nadella sui deepfake di Taylor Swift, Microsoft corre ai ripari ed aggiorna Microsoft Designer, lo strumento che secondo 404 Media sarebbe stato utilizzato per creare le immagini fasulle ed esplicite della popstar americana.

Proprio il rapporto di 404 Media era immediatamente diventato virale in quanto mostrava come gli utenti avessero creato le immagini visualizzate oltre 47 milioni di volte su X, dove sono rimaste per 17 ore prima della rimozione. Secondo quanto riportato, gli utenti sarebbero riusciti ad aggirare le protezioni di Designer, che impediscono la creazione di immagini esplicite, scrivendo il nome di Taylor Swift in maniera errata ed usando parole solo allusive a livello sessuale.

404 Media ha avuto modo di effettuare alcuni test ed ha confermato che tali espedienti non possono più essere sfruttati per la creazione di immagini di questo tipo.

Un portavoce di Microsoft, interpellato sulla vicenda, aveva fatto sapere che la società aveva intenzione di adottare tutte le misure necessarie per affrontare la questione, ma aveva anche sottolineato che “il codice di condotta vieta l'uso dei nostri strumenti per la creazione di contenuti intimi per adulti o non consensuali e qualsiasi tentativo ripetuto di produrre contenuti contrari alle nostre politiche potrebbe comportare la perdita dell'accesso al servizio”.

Nel frattempo, X ha bloccato tutte le ricerche su Taylor Swift per impedire la diffusione delle immagini.