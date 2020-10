Microsoft aggiorna Office per iPad: arriva il supporto a mouse e trackpad

Importante novità per la versione iPadOs di Office. Come ampiamente promesso da Microsoft, infatti, la suite di produttività si è aggiornata per abbracciare a pieno il supporto a mouse e trackpad, che ora possono essere utilizzati liberamente su Word, Excel e PowerPoint.

Questo aggiornamento consente di utilizzare il trackpad integrato nella Magic Keyboard di Apple per navigare tra il testo, foto ed altri oggetti nelle varie applicazioni. E’ anche possibile evidenziare paragrafi, ridimensionare le immagini e grafici in PowerPoint e selezionare più celle in Excel. Sostanzialmente quindi è molto simile alla controparte di Office su PC o MacOs.

A parte ciò, però, Microsoft ha anche implementato l’UI Fluent: le schermate iniziali sono aggiornate ed è presente la nuova barra multifunzione nel menù dedicato.

Nelle prossime settimane Microsoft intende anche portare il supporto a più documenti su Excel, oltre che vari miglioramenti ai menù contestuali ed il supporto ai file offline per quelli presenti sul cloud.

L’aggiornamento rilasciato nelle ultime ore dovrebbe raggiungere tutti gli utenti “nel corso delle prossime settimane”. Microsoft evidentemente ha puntato ad un rollout graduale nei vari mercati, motivo per cui potreste ancora non vederlo disponibile dal menù “aggiornamenti” dell’App Store.

Cosa ne pensate dell'arrivo del supporto a mouse e trackpad su Office per iPadOs?