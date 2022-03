Microsoft aggiorna il sotto-sistema Android per Windows 11: arrivano tante nuove feature

Microsoft ha introdotto le app Android per Windows Insider a ottobre, implementando il suo Android Subsystem per Windows 11 sui PC degli utenti iscritti al canale Insider in beta. Oggi, tuttavia, pare che il Windows Subsystem for Android, o WSA, stia per ricevere un importante aggiornamento da parte della casa di Redmond.

Dopo il lancio in beta ad ottobre, le app Android su Windows 11 sono diventate disponibili per tutti gli utenti, compresi quelli non iscritti al canale Insider, lo scorso febbraio, ma pare che oggi Microsoft abbia pubblicato una nuova versione di WSA destinata agli utenti Insider di Windows 11 e che contiene una serie di interessanti feature.

Ad esempio, l'integrazione di WSA sulla taskbar di Windows 11 è stata rivista nella versione 2203.40000.1.0 di WSA, che ora permette di accedere alle app più usate su smartphone anche da PC cliccando su un'apposita icona nella taskbar.

Inoltre, la nuova versione di WSA introduce il decoding H.264 con accelerazione hardware, che garantisce una migliore esperienza utente in numerose app, quali Android e Play Store (che comunque deve essere installato tramite sistemi di sideloading come WSATools, poiché le app Android ufficialmente compatibili con Windows 11 vengono scaricate tramite Amazon App Store).

Altra nuova feature è l'integrazione tra WSA e l'app Mail di Windows 11: cliccando su una mail ricevuta su smartphone o sulla notifica di quest'ultima presente nell'apposito centro notifiche di WSA, infatti, ora essa verrà aperta direttamente nell'app Mail per desktop, e non più in un qualsiasi gestore email mobile installato su WSA, semplificando molto la gestione della posta in arrivo.

Infine, qualora foste interessati al gaming Android su PC Windows 11 attraverso WSA, vi segnaliamo che Microsoft ha integrato l'anti-aliasing MSAA, che dovrebbe migliorare le performance di molti giochi, come PUBG: Mobile, e ha migliorato il sistema di input di WSA, che dovrebbe essere più fluido che in passato.

Vi ricordiamo, comunque, che al momento Windows 11 conta poche app supportate "ufficialmente" e scaricabili tramite l'Amazon App Store. Tuttavia, la community ha scoperto numerosi sistemi di sideloading e vie alternative, come il già citato WSATools, l'installazione degli APK via GitHub e persino l'installazione delle app tramite altre sezioni dello stesso Microsoft Store, che permettono di aumentare a dismisura il numero di applicazioni utilizzabili tramite WSA.