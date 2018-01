Microsoft: aggiornamento di sicurezza d'emergenza per il bug nei processori

ha rilasciato nella giornata di ieri un aggiornamento di sicurezza d'emergenza pera seguito della pubblicazione sul web della notizia riguardante la grave falla di sicurezza trovata in molti processori

L'aggiornamento è supportato anche dalle versioni precedenti del sistema operativo del gigante di Redmond, ma sistemi operativi come Windows 7 e Windows 8 non saranno aggiornati automaticamente fino a martedì prossimo, a differenza di Windows Ten, su cui il fix è stato installato silenziosamente.

"Siamo a conoscenza di questo problema ed abbiamo lavorato a stretto contatto con i produttori di chip per sviluppare un aggiornamento in grado di proteggere i nostri clienti. Stiamo distribuendo l'aggiornamento sui nostri servizi cloud, ma abbiamo anche rilasciato degli aggiornamenti di sicurezza volti a proteggere i nostri clienti Windows dalle vulnerabilità che interessano i chip hardware targati Intel, ARM ed AMD. Non abbiamo, fortunatamente, alcun dato che possa farci pensare che queste vulnerabilità siano state utilizzate dai malviventi per attaccare i nostri clienti" si legge nella breve dichiarazione diffusa nella giornata di ieri dalla compagnia diretta da Satya Nadella.

Fonti vicine a The Verge, riferiscono che l'aggiornamento potrebbe causare un rallentamento alle prestazioni dei computer interessate, ma per i processori basati sull'architettura Skylake o più recenti, non ci sarà un taglio significativo alle prestazioni dei computer. I processori più anziani, però, potrebbero rallentarsi in modo più significativo a causa degli aggiornamenti firmware e software.

La stessa Intel non ha fornito molti dati sul rallentamento.