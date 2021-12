Microsoft: si aggiornano Windows 11, l'app Il Tuo Telefono e OneDrive, cosa cambia?

Con l'aggiornamento alla Build 22509 di Windows 11, Microsoft ha introdotto grandi novità per il menu start del suo sistema operativo. Tuttavia, accanto ai nuovi preset per il menu principale di Windows 11, la casa di Redmond ha implementato nella nuova Build per gli Insider una serie di altre interessanti feature per le app del sistema operativo.

Iniziamo con Microsoft Edge, per il quale la casa di Redmond ha confermato di aver migliorato le ricerche sul web tramite Microsoft Narrator, il programma di sintesi vocale di Microsoft. In particolare, ora dovrebbe essere molto più semplice riempire moduli e campi nelle pagine web (per esempio, nome utente e password, dati di pagamento e fatturazione, indirizzi), mentre anche la navigazione sul web dovrebbe essere più rapida e più "consistente", stando alle parole dell'azienda.

Microsoft ha anche modificato il funzionamento delle notifiche e della taskbar: riguardo a quest'ultima, ora essa funziona meglio nelle configurazioni multimonitor, riportando data e ora su entrambi gli schermi collegati. Per quanto riguarda le notifiche, invece, è possibile assegnare ad alcune di esse una priorità in modo da non perdere messaggi, mail e chiamate in arrivo in caso di accumulo di avvisi di altre app.

Accanto all'aggiornamento di Windows 11, Microsoft ha rilasciato un update per l'app Il Tuo Telefono per Android, che funziona in coppia con l'omonima app di Windows 11, anch'essa recentemente aggiornata: ora, in particolare, l'applicazione permette il pairing di device come Surface Duo 2 con più PC al contempo, in modo da poter collegare lo smartphone sia con il PC che con il proprio laptop, per esempio. Tuttavia, probabilmente per colpa di un bug, gli utenti del phablet Microsoft non possono trasmettere l'intero schermo del proprio device al PC, mentre chi utilizza altri device pieghevoli può farlo tranquillamente.

Infine, Microsoft ha aggiornato la web app di OneDrive, che permette ora di applicare filtri alle foto e di effettuare alcune operazioni di editing direttamente dal browser, come quella di ritagliare, ruotare e specchiare le foto, ed ottiene anche le feature di color correction e la possibilità di applicare alcuni filtri direttamente sulle immagini.