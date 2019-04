Microsoft, altra trimestrale da record: il fatturato a 30,6 miliardi

Tempo di trimestrale anche per Microsoft che la scorsa notte ha annunciato i risultati finanziari relativi ai primi tre mesi del 2019, nel corso del quale ha battuto tutte le previsioni di Wall Street.

La compagnia di Redmond ha riportato un fatturato di 30,6 miliardi di Dollari, in aumento del 14% rispetto allo stesso trimestre di un anno fa, ed un utile per azione di 1,14 Dollari. Complessivamente, gli analisti di Wall Street avevano previsto un fatturato di 29,84 miliardi di Dollari ed un guadagno di 1 Dollaro per azione.

A trainare questa ennesima trimestrale da record ci pensa la divisione cloud, sia con Azure che i servizi basati sul cloud. Microsoft Azure ha riportato un trimestre molto positivo, con un aumento del fatturato del 73%. Si tratta di un dato comunque inferiore rispetto ai risultati dello scorso trimestre, ma mostra comunque che la divisione cloud di Microsoft ha le potenzialità per regalare ancora soddisfazioni alla società americana.

Ottimo riscontro anche per le applicazioni di produttività di Microsoft, che hanno riportato un fatturato totale in aumento del 14% a 10,2 miliardi di dollari. Aumentano anche le entrate di LinkedIn, del 27%, ma la società ha anche evidenziato che le sessioni sul social network professionale sono cresciute del 24%.

Buone notizie anche dalla divisione Surface, le cui entrate sono cresciute del 21%, come previsto.

La relazione completa è disponibile a questo indirizzo.