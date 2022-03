Microsoft per l'ambiente: il calore sviluppato dai nuovi server scalderà intere città

Microsoft sembra essere decisa a mostrarsi come un'azienda che ha a cuore l'ambiente: infatti, dopo aver introdotto il punteggio Eco su Windows 11, l'azienda di Redmond ha ideato un piano per riutilizzare il calore di un datacenter in Finlandia per scaldare le case di chi abita nelle sue vicinanze.

La notizia arriva in parallelo all'annuncio del primo datacenter di Microsoft in Finlandia, che dovrebbe portare con sé ben 11.000 nuovi posti di lavoro per gli esperti di informatica del Paese. Il progetto, però dovrebbe anche fornire riscaldamento pressoché gratuito a diverse città del sud dello Stato, stando a quanto ha riportato il portale finlandese YLE.

Il giornale spiega che Microsoft sta collaborando con Fortum, una compagnia specializzata in sistemi di riciclaggio del calore in gran parte di proprietà del Governo di Helsinki, per il "più grande progetto al mondo di recupero del calore scartato da un datacenter". Dal canto suo, proprio Fortum dovrebbe essere una delle principali clienti del nuovo sito di immagazzinaggio di informazioni della casa di Redmond, dal momento che l'azienda ha cercato un provider di server per quattro anni senza successo.

La difficoltà di Fortum nel trovare un partner si spiega con il fatto che essa non abbia solo cercato un provider che riuscisse a gestire enormi quantità di dati, ma anche una compagnia che fosse "pronta a implementare delle soluzioni ecosostenibili su scala mai vista prima d'ora in questo campo", secondo quanto spiega Markus Rauramo, CEO e Presidente di Fortum.

Pare che il sistema ecosostenibile di Microsoft e Fortum, che prevederà sia un datacenter che un sistema di recupero e di distribuzione del calore prodotto dai server, avrà un costo di ben 17,2 miliardi di Dollari, che dovrebbero essere stanziati dalle due aziende nel giro dei prossimi quattro anni. Il calore recuperato, poi, verrà fornito alle città vicine al datacenter, riducendo considerevolmente le spese energetiche delle abitazioni: Microsoft spera che questo incentivo possa invogliare le migliaia di lavoratori altamente professionalizzati richiesti a trasferirsi nei pressi del nuovo centro server.