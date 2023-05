Microsoft e AMD insieme per l'IA: la partnership mette NVIDIA alle strette

Dopo il rinnovo di Bing AI da parte di Microsoft, la compagnia di Redmond sembra essere pronta a fare un altro passo nel mondo dell'IA. Stavolta, infatti, Microsoft avrebbe siglato una partnership con AMD per la produzione di chip specificamente dedicati all'Intelligenza Artificiale.

A riportare la notizia è Bloomberg, che spiega che Microsoft e AMD avrebbero unito le forze in termini di ricerca e sviluppo per la produzione di chip per server e database legati all'IA in modo da contrastare il quasi-monopolio di NVIDIA nel settore. A metà aprile, era già emerso che Microsoft si stava allontanando da NVIDIA per quanto riguarda le forniture di prodotti legati all'IA, affidando a TSMC la produzione dei suoi chip progettati in-house per i server di OpenAI e Bing AI.

La partnership con AMD dovrebbe dunque collocarsi su questa stessa falsariga: le due aziende svilupperanno insieme i chip Athena, pensati appositamente per l'IA e nei quali Microsoft avrebbe investito circa 2 miliardi di Dollari. La progettazione sarebbe inoltre stata affidata ad un team di diverse centinaia di impiegati del colosso di Redmond, mentre non è ancora chiaro quale ruolo svolga AMD nella realizzazione dei chip.

Per il momento, comunque, la collaborazione tra Microsoft e AMD sarebbe limitata al solo settore dell'IA: il Team Rosso, infatti, non starebbe lavorando ai chip proprietari di Microsoft per Surface. Nonostante ciò, AMD sembra aver accolto di buon grado la partnership con l'azienda fondata da Bill Gates: "siamo davvero elettrizzati per le opportunità che ci si sono aperte nel campo dell'IA, che è diventata la nostra priorità strategica numero uno", ha detto Lisa Su, CEO della compagnia di Sunnyvale durante un incontro con gli investitori del 2 maggio.

Sempre Su ha spiegato che "credo che noi di AMD abbiamo un portfolio veramente completo di CPU, GPU, FPGA e SoC adattivi e DPU, nonché un team estremamente abile nella realizzazione di chip semi-custom. Stiamo cercando di aumentare la nostra produzione al di là delle console per videogiochi".