Microsoft ammette: Android è il miglior sistema operativo per il Surface Duo

La più grande sorpresa del keynote Microsoft di inizio Ottobre è senza dubbio stata il Surface Duo, lo smartphone pieghevole a doppio schermo che dovrebbe arrivare il prossimo anno, basato su Android. Proprio sul sistema operativo il colosso di Redmond ha ammesso che il robottino verde rappresenta la scelta più giusta per gli utenti.

Microsoft infatti ha collaborato con Google per offrire ai futuri possessori del dispositivo un'esperienza Android personalizzata, grazie all'ecosistema Android.

Il Chief Product Officer di Big M, Panos Panay, ha affermato che Android rappresenta "il miglior sistema operativo per il prodotto" e la scelta è ricaduta sull'OS touch di Google per "andare incontro ai clienti. Se molti dei potenziali acquirenti posseggono già un dispositivo Android, vale la pena creare una soluzione da zero per conquistarli?" secondo Microsoft no, evidentemente.

Microsoft al momento quindi non ha alcuna intenzione di portare nei negozi un Surface Duo con Windows 10 o Windows 10X, probabilmente per ragioni anche relative all'adattabilità dei software su un nuovo form factor come il doppio schermo.

Lo smartphone, per coloro che non hanno seguito la presentazione, è dotato di due display da 5,6 pollici, processore Snapdragon 855 di Qualcomm ed un altoparlante in-ear che consente di abilitare le funzioni per effettuare chiamate. E' anche presente una fotocamera frontale per i selfie.