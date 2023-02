Microsoft ammette: leggiamo le conversazioni degli utenti con Bing, ma per migliorarlo

Microsoft ha ammesso che gli ingegneri hanno modo di leggere le conversazioni degli utenti con il chatbot integrato nel nuovo Bing per assicurarsi che l’intelligenza artificiale non adotti comportamenti inappropriati.

La notizia è stata riportata dal Telegraph, secondo cui il colosso di Redmond la scorsa settimana avrebbe aggiornato la sua politica sulla privacy per informare gli utenti che può raccogliere e rivedere le interazioni degli utenti con il chatbot. Microsoft però evidenzia come i dati di Bing siano protetti e le conversazioni che finiscono tra le mani dei revisori umani non contengono le informazioni personali; inoltre, lo sviluppatore americano ha voluto sottolineare che solo un ristretto gruppo di dipendenti può accedere a tali informazioni.

“Per rispondere in modo efficace e monitorare comportamenti inappropriati, utilizziamo revisioni sia automatiche che manuali dei prompt condivisi con Bing” ha sottolineato un portavoce di Microsoft che ha voluto sottolineare come si tratti di una pratica comune nella ricerca e che la società “si impegna a proteggere la privacy degli utenti e i dati sono protetti attraverso le best pratice del settore concordate tra cui la pseudonimizzazione, la crittografia dei dati inattivi, gestione dell’accesso ai dati protetta e approvata ed alcune procedure di conservazione dei dati”.

La scorsa settimana è diventata virale la conversazione in cui Bing è diventato aggressivo, il che ha spinto Microsoft a prendere le contromisure del caso con limitazioni a livello di battute.