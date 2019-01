Microsoft e Angelina Jolie contro le fake news: la serie da 10 puntate della BBC

Una serie educativa da 10 puntate contro le fake news che sarà realizzata dalla BBC. Questo è il piano di Microsoft e Angelina Jolie, in ruolo di ambasciatrice delle Nazioni Unite, per contrastare il dilagante fenomeno. Si tratta di un'iniziativa lodevole, che arriva in seguito all'implementazione di NewsGuard sul browser Microsoft Edge.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di MSPowerUser e BT, la serie si propone di educare i "futuri leader" in merito ai pericoli che possono nascere attraverso i media moderni e alla verifica delle notizie che si leggono quotidianamente.

Angelina Jolie ha dichiarato in merito: "Tutti noi che ci siamo riuniti in questo progetto sentiamo una grande responsabilità nei confronti dei giovani. [...] Vogliamo essere sicuri di proporre un programma che aiuti loro ad avere una visione ampia del mondo in cui vivono e dei problemi che affrontano, e che li aiuti anche a mettersi in contatto con altri bambini in tutto il mondo".

Kara Iaconis, responsabile globale di BBC Learning, ha aggiunto: "BBC Learning è focalizzata sulla realizzazione delle iniziative per educare una generazione a diventare futuri leader, innovatori, creatori e cittadini. [...] Siamo entusiasti di essere in grado di offrire questa iniziativa globale e gratuita, in collaborazione con un leader tecnologico come Microsoft e Angelina Jolie, che consente alle scuole di fornire agli studenti le competenze necessarie per navigare in un mondo di informazioni senza precedenti".