Microsoft annuncia collaborazione con NASA: porterà computazione quantistica nello spazio

Prende ufficialmente il via la collaborazione tra NASA e Microsoft per portare la computazione quantistica nello spazio. Il colosso della tecnologia e l’agenzia spaziale statunitense opereranno assieme per ottimizzare il comando delle missioni nello spazio, dall’invio di telescopi ai prossimi viaggi verso la luna e Marte.

La partnership in questione è stata annunciata qualche giorno fa da Anita Ramanan, Senior Azure Quantum Software Engineer presso Microsoft: “Mentre la NASA lancia missioni nello spazio sempre più frequenti e complesse, la gestione delle comunicazioni con il numero crescente di veicoli spaziali sta diventando sempre più difficile. Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA si è rivolto ad Azure Quantum per esplorare modi per comunicare in modo più efficiente con i veicoli spaziali che esplorano il nostro sistema solare e non solo”, ha spiegato in un post dedicato.

Anzi, Microsoft avrebbe già concluso i primi test registrando successi importanti, con tempi di esecuzione pianificati di 16 minuti. Si tratta di un passo da gigante dalle due o più ore che la NASA ha impiegato in occasioni precedenti. In altre parole, la collaborazione tra le due parti dovrebbe portare a ottimi frutti.

Purtroppo per gli appassionati di spazio e quantum computing, i dettagli della collaborazione non sono ancora noti. Non ci resta dunque che attendere maggiori informazioni direttamente da NASA e Microsoft nei prossimi mesi.

Altra collaborazione importante vede Microsoft e Qualcomm lavorare su un nuovo visore AR.