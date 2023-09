Microsoft annuncia il nuovo Copilot: l'IA per tutti, su Windows 11

Dopo aver annunciato che Windows 11 23H2 arriverà molto presto su tutti i PC compatibili, Microsoft si è soffermata sulla novità più interessante che ha implementato sulla nuova release del suo sistema operativo. Stiamo ovviamente parlando di Microsoft Copilot, che unisce tutte le funzionalità IA del colosso di Redmond in un unico pacchetto.

Copilot, spiega Microsoft, sarà capace di integrare informazioni del web con nozioni di contesto apprese - per esempio - dal vostro calendario, dalla vostra posta in arrivo e dai documenti salvati sul PC, incrociandoli anche con i dati professionali e con le attività a cui state lavorando al computer e con la suite di Office. In questo modo, l'IA sarà in grado di fornire un supporto migliorato agli utenti, garantendo al contempo degli elevati standard di privacy e sicurezza.

Yusuf Mehdi, Consumer Chief Marketing Officer di Microsoft, ha spiegato che "Copilot è una stretta di mano tra utente e tecnologia. È disponibile quando ti serve e non si fa vedere quando non è necessario". In realtà, Windows Copilot è disponibile già da qualche tempo per gli iscritti al programma Windows Insider, ma arriverà solo a partire dal 26 settembre per tutti gli utenti. Il suo rilascio farà parte dell'aggiornamento Windows 11 23H2, che a sua volta è stato presentato dal colosso di Redmond durante il suo evento del 21 settembre.

Non solo: a partire dal 1° novembre, tuti gli abbonati a Microsoft 365 riceveranno l'accesso all'Assistente IA 365 Copilot. L'IA è stata paragonata al vecchio assistente di Microsoft Office, Clippy, dal momento che essa permette di delegare all'Intelligenza Artificiale lo svolgimento di alcuni compiti di base, come l'invio delle mail o il riassunto dei documenti di testo. In aggiunta, però, il nuovo assistente vocale (che negli Stati Uniti costerà ben 30 Dollari al mese) permetterà di creare documenti da zero a partire dalle informazioni e dai dati inseriti dall'utente. Esso, inoltre, sarà in grado di interagire con i dati delle tabelle di Excel, di visualizzarli in maniera accattivante e di aiutarvi con la scrittura delle formule.

Infine, a poche ore dall'annuncio di DALL-E 3 da parte di OpenAI, il colosso di Redmond ha annunciato che l'IA verrà integrata su Bing Chat a partire da ottobre, anche se non è stata chiarita la data di uscita dell'aggiornamento. In particolare, la funzione permetterà di generare immagini direttamente nelle chat di Bing Chat, ovviamente a partire dagli input testuali in linguaggio naturale provenienti dall'utente.