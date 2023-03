Microsoft annuncia Copilot e porta ChatGPT in Office: parte una nuova era nell'informatica

A poche ore dalla pubblicazione del video di PowerPoint alle prese con Copilot, Microsoft ha annunciato nel corso dell’evento dedicato all’intelligenza artificiale AI For Work l’arrivo di ChatGPT nella suite di produttività Office.

Si chiama Microsoft 365 Copilot e, come ampiamente previsto, porta l’intelligenza artificiale di OpenAI all’interno di Word, PowerpOint, Excel, Teams ed altre applicazioni.

L’amministratore delegato Satya Nadella ha affermato che con questo annuncio “siamo all’inizio di una nuova nera dell’informatica. Si può dire che abbiamo utilizzato l’intelligenza artificiale con il pilota automatico ed ora stiamo passando dall’autopilota al copilota”.

Microsoft 365 Copilot sostanzialmente sarà un assistente in grado di generare in pochi click presentazioni, documenti, fogli Excel ed altro, ma attenzione: il colosso di Redmond ha voluto sottolineare come non sia perfetto e necessiti comunque di una supervisione da parte degli utenti.

Copilot sarà integrato nella barra delle applicazioni, nella parte superiore di PowerPoint, Excel, OneNote e le app che fanno parte di Office. Gli utenti potranno interagire con la nuova funzione attraverso la barra laterale delle app, attraverso cui potranno porre domande e richieste. I dirigenti della società americana hanno spiegato che può essere utilizzato per espandere il testo, accorciarlo, aggiungere immagini, ed altro. In Word si potranno creare testi, allungarli e cambiare il tono, mentre in Excel sarà in grado di rispondere a domande sui dati, interagire con il foglio, evidenziare celle specifiche ed aggiungere grafici ai dati. In PowerPoint invece può essere utilizzato per creare diapositive, aggiungere animazioni ed immagini e creare note.

Copilot arriverà anche in Outlook, dove potrà creare riassunti delle mail ed anche rispondere ad esse. In Teams sarà in grado di creare riepiloghi in tempo reale evidenziando ciò che è stato detto, ma anche interagire con i documenti. Alla base di tutto c’è l’utilizzo di un linguaggio naturale da parte degli utenti: le richieste dovranno essere poste in maniera discorsiva.

Charles Lamanna, vicepresidente di Microsoft responsabile di Power Platform, ha mostrato come Power Automate possa essere utilizzato per scrivere un’app in grado di creare avvisi in caso di problemi con i clienti.

“Nei prossimi mesi, porteremo Copilot a tutte le nostre app per la produttività: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Viva, Power Platform e altro ancora”, ha affermato Jared Spataro, vicepresidente aziendale di Microsoft 365.

Introdotto anche Business Chat, che è pensato come un canale Teams o Slack privato e personale. Questo sarà incluso nelle varie applicazioni: ad esempio all’interno di Teams può essere utilizzato per creare riassunti delle riunioni recenti e per farsi trovare preparati a quelle imminenti.