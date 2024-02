Microsoft annuncia DirectSR: l'anello mancante tra giochi e DLSS, FSR e XeSS

In un nuovo post sul blog ufficiale, il program manager di Microsoft Joshua Tucker ha annunciato una nuova API per Windows, battezzata DirectSR, che è progettata per offrire ai videogiocatori un modo più semplice e migliore per integrare l’upscaling tramite AI sui giochi per PC.

Nel post pubblicato sul blog di Microsoft, il program manager descrive DirectSR come “l’anello mancante” tra i giochi e le tecnologie d’upscaling e mira ad offrire "un'esperienza più fluida ed efficiente che si adatta a tutto l'hardware”.

Il rappresentante di Microsoft sottolinea che “questa API abilita la Super Resolution multi-vendor attraverso un set comune di input e output, consentendo a un singolo percorso di codice di attivare una varietà di soluzioni tra cui Nvidia DLSS Super Resolution, l’AMD FidelityFX Super Resolution e l’Intel XeSS”.

Proprio qualche settimana fa, su queste pagine avevamo parlato dell’arrivo dell’Automatic Super Resolution su Windows 11 con la versione 24H2 del sistema operativo che sarà pubblicata sui PC compatibili nel corso dei prossimi mesi. A quanto pare, questa funzionalità si integrerà con altre tecnologie esistenti come DLSS, FSR e XeSS.

La nuova API sarà disponibile tramite Agility SDK in una prima beta prossimamente. Ovviamente vi aggiorneremo man mano che emergeranno ulteriori dettagli sullo sviluppo.