Microsoft annuncia l'esperienza cross-device di Bing IA e un rinnovato launcher

Dopo avervi fornito alcune idee per usare al meglio Bing IA, è arrivato il momento di tornare ad approfondire su queste pagine il chatbot di intelligenza artificiale legato a Microsoft. Infatti, la società di Redmond ha ufficializzato l'arrivo di un'esperienza cross-device, nonché di un rinnovato launcher.

A tal proposito, come indicato anche da MSPowerUser, nonché come spiegato direttamente sul blog ufficiale di Bing, il noto Microsoft Launcher per dispositivi Android ora integra Bing IA direttamente nel contesto della barra di ricerca accessibile a partire dalla schermata Home. Insomma, adesso esiste una possibilità ancora più rapida dei widget di Bing per Android per accedere a una conversazione col chatbot da dispositivi mobili.

Per quel che riguarda invece la questione dell'esperienza cross-device, l'azienda di Satya Nadella ha svelato l'arrivo della funzione Continue on Your Phone. Come si evince dal nome, ciò che viene consentito di fare agli utenti è proseguire nella chat avviata da PC su dispositivi mobili, così da poter conversare "in continuità" anche se risulta necessario, ad esempio, uscire di casa.

Per fare questo, vi basta, nell'ambito di una chat con Bing IA, premere sull'apposita icona dello smartphone (che compare in alto a destra selezionando la risposta più recente) e scansionare il QR Code che compare a schermo, ovviamente a partire dallo smartphone.