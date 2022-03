Microsoft annuncia l'evento Build: potrebbe presentare Windows 11 Sun Valley 2

A pochi giorni dall'attacco hacker di LAPSUS$ a Microsoft, la casa di Redmond sembra essersi già ripresa, annunciando le date ufficiali dell'evento Build, la conferenza annuale riservata agli sviluppatori che utilizzano le tecnologie dell'azienda. Purtroppo però, come nel 2021 e nel 2020, la kermesse si terrà in digitale.

Quest'anno, Microsoft Build si terrà tra il 24 e il 26 maggio ed accoglierà centinaia di sviluppatori, ingegneri, professionisti dell'IT e studenti, focalizzandosi sulle ultime novità hardware e software della compagnia di Redmond, specie relativamente al sistema operativo Windows 11 ed alla suite di Microsoft Office.

La conferenza per sviluppatori di Microsoft, che si terrà esattamente due mesi dopo il GTC 2022 di NVIDIA, dovrebbe risultare piuttosto interessante anche per gli utenti non professionisti dei servizi dell'azienda. Per esempio, durante l'evento dello scorso anno, la casa di Redmond aveva mostrato il primo teaser di Windows 11, che è stato ufficialmente lanciato lo scorso novembre.

Sempre lo scorso anno, sono state annunciate l'integrazione di Microsoft Teams con app terze parti e un sistema di completamente automatico del codice di programmazione tramite l'utilizzo dell'IA. Quest'anno, invece, la struttura della conferenza dovrebbe cambiare e accogliere più keynote, ciascuno dedicato a mercati specifici e con conferenze sparse su tutte le fasce orarie, in modo da evitare che il fuso orario precluda ad alcuni Paesi di seguire live l'evento.

Non è comunque ancora chiaro cosa potrebbe essere presentato durante il Microsoft Build di quest'anno: tra gli annunci più papabili vi è quello dell'aggiornamento Sun Valley 2 di Windows 11, che verso maggio dovrebbe essere quasi completo e pronto all'uscita, almeno sui canali Beta e Insider. Infatti, Windows 11 Sun Valley 2 dovrebbe arriverà a metà 2022, secondo quanto speculano leaker ed esperti del settore.