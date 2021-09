Microsoft annuncia evento Surface per il 22 settembre: cosa dobbiamo aspettarci

Settembre e ottobre saranno due mesi importanti per Microsoft e tutti i suoi fan: dopo la conferma del rilascio di Windows 11 il 5 ottobre 2021, il colosso di Redmond nella giornata odierna ha annunciato che terrà un nuovo evento il 22 settembre 2021 alle 16:00 ore italiane. Cosa presenterà?

L’immagine teaser che trovate sia in copertina che in calce alla notizia richiama chiaramente al Surface Pro d’ultima generazione, deduzione supportata anche dalla presenza della tastiera rimovibile; dunque, con ogni probabilità si tratterà di un evento completamente dedicato ai nuovi prodotti hardware Microsoft della linea Surface.

Attualmente, i dispositivi più attesi sul mercato sono un Surface Duo aggiornato e, stando a indiscrezioni recentemente pubblicate in rete, nel corso di tale evento potrebbero giungere anche un upgrade per la gamma Surface Book e lo smartphone pieghevole dual-screen Surface Duo 2 con sistema di fotocamere aggiornato e specifiche tecniche più avanzate rispetto al predecessore. Chissà, magari Microsoft ci offrirà anche un’anteprima di Windows 11 su qualcuno di questi dispositivi!

Insomma, l’autunno 2021 sembra essere un periodo cruciale per l’azienda di Satya Nadella: i prodotti attesi sono molti, sia lato software che hardware, e il pubblico è decisamente pronto a provarli. Quelle dette sopra restano comunque suggestioni del momento; di conseguenza, non ci resta che aspettare la fatidica data del 22 settembre per sapere tutti i dettagli del futuro firmato Microsoft.

Ricordiamo che, nel frattempo, non mancano le “Offerte per il rientro” Microsoft con tagli fino al 35% proprio sui dispositivi della gamma Surface attualmente disponibili sul mercato.