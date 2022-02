Microsoft annuncia Lists, una nuova app gratuita: di cosa si tratta?

Dopo che Microsoft ha fatto registrare un 2021 da record, almeno in termini finanziari, l'azienda di Redmond sembra essere pronta ad un refresh di una delle app meno utilizzate di Office per clienti Business, che presto dovrebbe diventare un contenuto gratuito e aperto a tutti, compresi coloro che non hanno un abbonamento attivo a Office 365.

L'app interessata dal refresh è Microsoft Lists, che fino ad oggi è stata parte della suite di Office per gli utenti con abbonamento 365. Come mostra il sito Microsoft dedicato, infatti, da oggi è possibile provare gratuitamente Microsoft Lists, che per funzionare richiede solamente un account Microsoft.

Al momento, comunque, solo le prime 200.000 persone che si iscrivono al programma di testing potranno provare gratuitamente Microsoft Lists: l'app è un classico task manager, finora utilizzato perlopiù a livello aziendale e ottimo per la pianificazione di scadenze, meeting e appuntamenti in ambito lavorativo, ma che per molte persone potrebbe risultare anche particolarmente utile nel tenere traccia dei propri impegni di giorno in giorno.

Il programma ha un design che unisce le app di task management con le "to-do list", cioè le classiche liste di "cose da fare", permettendo agli utenti di pianificare con grande anticipo il proprio lavoro e di dividere i propri impegni a seconda della loro importanza. Finora, Microsoft Lists è stato disponibile solo per gli utenti Business e Enterprise del colosso di Redmond, a patto che avessero un abbonamento a Office.

Con ogni probabilità, dopo questa fase di preview e di testing, Microsoft Lists sarà reso disponibile per tutti, al pari di Outlook, Teams e delle app integrate in questi ultimi. Ad ogni modo, Microsoft ha specificato che per ora sulla versione gratuita di Lists non sono presenti alcune feature accessibili invece per gli utenti abbonati a Office 365 Business ed Enterprise. Inoltre, l'app non è ancora disponibile per iOS e Android, perciò potete accedervi solo dal browser, per il momento.