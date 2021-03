Microsoft annuncia Mesh, la nuova piattaforma per la realtà mista

Microsoft Mesh è una delle novità presentate nella giornata di oggi dalla società di Redmond e forse anche una delle più importanti, in quanto promette faville per il mondo della realtà virtuale. Dopo avere visto le funzionalità inedite per Microsoft Teams, dunque, vediamo in cosa consiste la piattaforma Mesh.

Il migliore modo per descriverla è forse citando Alex Kipman, inventore di Kinect e HoloLens: “Questo è stato il sogno della realtà mista, l'idea fin dall'inizio. Puoi davvero sentirti come se fossi nello stesso posto con qualcuno che condivide contenuti o puoi teletrasportarti da diversi dispositivi di realtà mista ed essere presente con le persone anche quando non sei fisicamente insieme”.

Insomma, Microsoft Mesh servirà agli utenti per intrattenere riunioni ed eventi tramite realtà virtuale, presentando le persone come avatar e permettendo loro di teletrasportarsi in vari posti, interagire con altri oggetti virtuali rimodellandoli o posizionandoli nella stanza e quant’altro. Ma non è solo questo, dato che si tratta di una piattaforma completamente costruita su Azure e pensata inoltre anche per sviluppatori, architetti, ingegneri e designer. L’obiettivo dell’azienda statunitense è chiaro: consentire a singoli utenti e organizzazioni di portare il proprio lavoro “al livello successivo”, ovvero al mondo VR.

Inizialmente Mesh sarà disponibile su dispositivi come HoloLens 2, altri visori VR, tablet, smartphone e ovviamente PC; in data odierna l’app verrà rilasciata in una versione di anteprima per HoloLens 2, assieme alla preview di AltspaceVR. In futuro, Microsoft potrebbe integrare Mesh in Teams e Dynamics 365 per rivoluzionare completamente le videoconferenze e riunioni digitali.

Satya Nadella, CEO di Microsoft, ha detto la sua al riguardo: “Pensa a cosa ha fatto Xbox Live per i giochi: siamo passati dal single player al multiplayer, creando comunità che aiutassero le persone a connettersi e raggiungere risultati insieme. Ora immagina se la stessa cosa accadesse con la realtà mista”.

Ciò che promette Mesh è potenzialmente il futuro della realtà mista, ma la società di Redmond sarà in grado di mantenere queste promesse? Sarà solo il tempo a mostrarcelo.

Una delle altre grandi novità annunciate nel corso degli ultimi mesi è Viva, piattaforma pensata per il “futuro dell’esperienza lavorativa”.