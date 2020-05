Microsoft annuncia le nuove Surface Headphones 2 e la disponibilità di Surface Earbuds

Giornata di grandi annunci in casa Microsoft. Il colosso di Redmond infatti ha anche svelato oggi le nuove Surface Headphones 2, le cuffie on-ear wireless Bluetooth. Rispetto alla precedente generazione il nuovo modello migliora la qualità dell'audio e garantisce una maggiore durata della batteria.

Ma non è tutto, perchè gli ingegneri si sono anche soffermati sul design del padiglione, che è stato migliorato ed ora può ruotare a 180° per offrire un maggiore confort quando non sono posizionate sull'orecchio ma le si indossa sul collo. Nel post pubblicato sul blog ufficiale, Microsoft sottolinea anche come a livello software siano in grado di offrire 13 livelli di controllo del rumore ambientale, ma è possibile anche regolare la cancellazione attiva del rumore proprio come avveniva sul modello precedente.

Per quanto riguarda la batteria, invece, i dati ufficiali parlano di 20 ore di riproduzione con una singola carica, ma chiaramente questi dati dovranno essere verificati sul campo. Le spedizioni partiranno il 12 Maggio al prezzo di 249 Dollari.

Microsoft ha approfittato dell'occasione per annunciare che le Surface Earbuds annunciate lo scorso anno arriveranno nei negozi insieme alle Surface Headphones 2, sempre il 12 Maggio, a 199 Dollari. E' chiaro però che queste ultime rappresentano un prodotto diverso in quanto sono auricolari senza fili in-ear.