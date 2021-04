Microsoft annuncia il nuovo Surface Laptop 4 con processori Intel ed AMD

Microsoft ha annunciato oggi la new entry della gamma Surface, il Surface Laptop 4, che permette agli utenti di scegliere tra i processori AMD ed Intel sui modelli da 13,5 e 15 pollici. Su entrambe le diagonali saranno presenti gli ultimi processori Intel di undiceima generazione ed i Ryzen 4000 di AMD.

Le spedizioni negli Stati Uniti, Canada e Giappone partiranno il 15 Aprile al prezzo di partenza di 999 Dollari per la variante AMD e 1.299 Dollari per quella Intel.

Nei negozi gli utenti troveranno tante colorazioni, che andranno a correlare il nuovo display touch ad elevato contrasto con densità di 201ppi.

I nuovi processori comporteranno una serie di miglioramenti anche in termini di autonomia: per il Surface Laptop 4 da 13,5 pollici basato su Intel è dichiarata una durata della batteria fino a 17 ore, mentre quello grande arriva a 16,5 ore. Sull'AMD da 13,5 pollici invece è prevista un'autonomia di 19 ore che diventano 17,5 ore se si sceglie il modello da 15 pollici.

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, rispetto al Surface Laptop 3 Microsoft promette prestazioni fino al 70% superiori.

Aggiornamenti anche per il comparto di connettività: troviamo solo una singola porta USB-C e non una porta USB-A, a cui si aggiunge un jack per le cuffie e la porta Surface Connect di Microsoft per la ricarica. Nessun supporto Thunderbolt, mentre l'SSD M.2 NVMe può essere rimosso tramite lo slot sul retro del dispositivo.