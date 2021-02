Microsoft annuncia Office 2021: in arrivo su Windows e macOS entro fine anno

Importante annuncio in casa Microsoft. Il colosso di Redmond ha infatti tolto il velo da due nuove versioni di Office: si stratta di Office 2021, che sarà disponibile per i clienti consumer, ed office LTSC per quelli business. La nuova suite di produttività sarà disponibile entro fine anno per Windows e macOS ed include delle novità.

Innanzitutto, Microsoft ha spiegato che si tratterà di una versione progettata per coloro che non intendono abbonarsi alla versione cloud delle app, Office 365. Questa nuova release sarà quindi "tradizionale", e riprenderà il funzionamento di quelle storiche che fino a qualche anno fa erano molto popolari tra gli utenti.

Nessuna informazione sulle novità software: la società americana però ha già spiegato che la variante LTSC (che sta per Long-Term Servicing Channel) includerà feature come il supporto al tema scuro, miglioramenti dell'accessibilità, ed i Dynamic Arrays e XLOOKUP in Excel. Probabile che anche su Office 2021 troveremo queste stesse new entry.

Secondo quanto appreso da The Verge, inoltre, non dovrebbe esserci alcuno stravolgimento all'interfaccia grafica, che resterà fedele a quella delle build attualmente disponibili.

Sempre parlando di Office LTSC, sarà supportato per soli cinque anni al posto dei sette classici. I prezzi di Office Professional Plus, Office standard e le singole app aumenteranno del 10% per i clienti commerciali, mentre per i clienti standard e le PMI resteranno uguali.

Una prima beta di Office LTSC sarà disponibile ad aprile, mentre non è prevista per Office 2021. Entrambe le suite arriveranno entro la fine dell'anno, con OneNote, in versioni a 32 e 64 bit.