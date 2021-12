Microsoft annuncia la sua partecipazione solo digitale al CES 2022

Dopo la conferma che Intel parteciperà al CES 2022 solo in digitale, anche Microsoft si unisce alla schiera, annunciando i dettagli del suo evento a distanza di ormai una manciata di giorni dall'inizio della kermesse di Las Vegas.

Tra queste, infatti, si annoverano anche Amazon e Meta, oltre a Google e Lenovo. Microsoft è dunque l'ennesima compagnia a confermare che rinuncerà alla possibilità di partecipare fisicamente alla convention, optando per un approccio ancora conservativo, a tutela della salute pubblica.

In attesa di scoprire cosa verrà svelato, seppur in maniera del tutto digitale, al CES 2022, Microsoft ha voluto ribadire che il benessere e la salute dei suoi dipendenti rimangono una priorità assoluta.

La decisione è scaturita, evidentemente, dopo gli ultimi aggiornamenti sullo stato di diffusione del Covid, in rapida propagazione dopo l'arrivo della variante Omicron. Del resto, anche gli ultimi due anni abbiamo dovuto rinunciare a partecipare a eventi dal vivo per questo motivo, perciò la scelta del colosso di Redmond risulta relativamente sensata.

La notizia è arrivata da un portavoce dell'azienda che, tuttavia, ha preferito rimanere anonima per dare seguito alle politiche aziendali in merito a questo genere di comunicazioni.

Chi invece non vede l'ora di mostrarci le sue ultime innovazioni è un gigante sudcoreano. Ne abbiamo parlato nel nostro nuovissimo speciale su LG al CES 2022, dove ci potrebbe essere spazio per tecnologie incredibili, tra serre, purificatori d'aria e cyclette digitali.