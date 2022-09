Microsoft annuncia quando si terrà l'evento Surface di ottobre 2022

Dopo aver trattato l'arrivo in Italia dell'Amazon Appstore per Windows 11, torniamo a fare riferimento a Microsoft su queste pagine. Tuttavia, in questo caso si tratta di un annuncio hardware, dato che è stata svelata la data del prossimo evento dedicato ai Surface.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e The Verge, la giornata scelta dall'azienda di Satya Nadella e soci per annunciare i suoi prossimi prodotti è quella del 12 ottobre 2022. In parole povere, manca meno di un mese all'evento, al momento in cui scriviamo. L'orario di inizio saranno in ogni caso le 16:00 italiane.

Come ben potete immaginare, attualmente non è del tutto chiaro ciò che Microsoft potrebbe presentare in quest'occasione, nonostante le fonti facciano diretto riferimento a Surface Pro 9 e Surface Laptop 5. Insomma, in seguito alla diffusione dei rumor relativi alla presunta scheda tecnica di Surface Pro 9, il 12 ottobre 2022 potrebbe essere la data giusta per dare uno sguardo ufficiale al prodotto.

Dalle parti di Redmond si preparano dunque per un lancio hardware: non ci resta che stare a vedere cosa bolle in pentola da parte di Satya Nadella e soci. Per il resto, ricordiamo che di recente, lato software, è stato lanciato il 2022 Update di Windows 11.