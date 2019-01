Microsoft annuncia la sua conferenza per l'MWC 2019: si parlerà di Mixed Reality?

Nelle ultime ore, molte aziende stanno annunciando le loro conferenze che si terranno nel contesto dell'edizione 2019 del Mobile World Congress di Barcellona, la più grande fiera di tecnologia che avrà luogo dal 25 al 29 febbraio. Dopo Sony e Xiaomi, è giunta l'ora di Microsoft, che probabilmente parlerà di Mixed Reality.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di MSPowerUser, Microsoft ha già iniziato a inviare alla stampa gli inviti per il suo keynote, che si terrà il prossimo 24 febbraio alle ore 17:00. Tra gli altri, saranno presenti all'evento il CEO Satya Nadella, la Corporate Vice President Julia White e il software engineer Alex Kipman. La presenza di quest'ultimo lascia intendere che si parlerà di Mixed Reality, più precisamente di HoloLens vNext.

Non si sa ancora molto in realtà su questa nuova versione del visore, ma diversi rumor parlano di migliorie in ambito di prestazioni, fotocamere e intelligenza artificiale. Più precisamente, stando ai precedenti rumor, Microsoft avrebbe sviluppato internamente delle tecnologie per rendere il più low-cost possibile questa tecnologia. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, alcune fonti internazionali descrivono un HoloLens vNext montante un processore Qualcomm Snapdragon XR1. Tuttavia, Neowin ha recentemente riportato che HoloLens vNext sarà probabilmente basato sulla piattaforma mobile Snapdragon 850, che è stata annunciata a giugno dello scorso anno.