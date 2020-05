Microsoft annuncia anche il Surface Go 2: schermo più grande e più potenza

Dopo aver annunciato i nuovi Surface Book 3, Microsoft ha svelato anche il Surface Go 2, che circolava sul web già da tempo e di cui conoscevano praticamente tutto grazie ai leak. Le indiscrezioni hanno trovato conferma praticamente in pieno, ma vediamo la scheda tecnica.

Con il Surface Go 2 Microsoft ha accolto le richieste degli utenti ed ha aumentato la diagonale de display, ora di 10,5 pollici con risoluzione di 1920x1280 pixel e densità di 220ppi. Per fare un confronto, il Surface Go di prima generazione aveva un display da 10 pollici con densità di 217ppi.

Non cambia invece il design, restato praticamente immutato. Chiaramente, le modifiche più sostanziali sono quelle che riguardano le componenti presenti sotto la scocca, dove troviamo un processore Intel Pentium Gold 445YI o il Core M3-8100Y, a seconda della configurazione scelta, accompagnato da 4 o 8GB di RAM. A livello di storage, sarà possibile scegliere tra 64GB eMMC ed un SSD da 128GB.

Nei negozi arriverà anche una variante 4G LTE che si basa sul modem Snapdragon X16. Il comparto connettività è caratterizzato da una porta USB Type-C, Surface Connect, un lettore di schede microSD ed un jack audio da 3,5mm per le cuffie. Gli ingegneri di Microsoft hanno anche lavorato sul Bluetooth che è stato aggiornato alla versione 5.0.

Gli altoparlanti sono da 2W con Dolby Atmos, affiancati da due microfono. L'inizio della commercializzazione è previsto dal 12 Maggio a partire da 399 Dollari. Chiaramente, si baserà su Windows 10 Home in modalità S o Windows 10 Pro.