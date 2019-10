Microsoft annuncia Surface Pro 7 con la porta USB-C, finalmente!

Microsoft, dopo l'annuncio del Surface Laptop 3, ha introdotto la settima generazione del Surface Pro. La presentazione è stata effettuata da Robin Seiler, che sul palco del keynote ha mostrato il nuovo prodotto.

Dopo il classico video introduttivo, i dirigenti della società di Redmond hanno finalmente confermato che il nuovo Surface Pro 7 integra una porta USB-C, che prende il posto della Mini DisplayPort presente nei precedenti modelli. Invariato invece lo schermo, che mantiene la diagonale di 12,3 pollici.

La Seiler sul palco ha tenuto una live demo in cui ha posto l'accento sull'integrazione della Surface Pen con le applicazioni della suite Office, con Windows 10 e con il browser Microsoft Edge.

Il debutto sul mercato di Surface Pro 7 è previsto per il 22 Ottobre al prezzo di 749 Dollari. Anche per questo, il preordine può essere inviato già da ora. Il lancio sarà accompagnato da una nuova serie di Surface Type Color, tra cui spicca la nuova colorazione rossa.

Sulla disponibilità in Italia ancora non sono disponibili informazioni, vi terremo aggiornati non appena arriveranno indicazioni. E' probabile che l'aggiornamento del listino avvenga in serata.

Nel frattempo vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le altre news provenienti dall'evento Microsoft in programma in questi minuti a New York City.