Microsoft annuncia Surface Pro 8: cambio di design, 120Hz e Thunderbolt 4

Microsoft ha svelato oggi Surface Pro 8, nuovo tablet che si aggiorna rispetto al predecessore soprattutto lato display, design e connettività. Si tratta a tutti gli effetti del più grande cambiamento di design e specifiche hardware visto nella gamma sin da Surface Pro 3 ben sette anni fa. Ecco tutti i dettagli.

Microsoft Surface Pro 8 si presenta con un design decisamente diverso rispetto ai predecessori: giunge con bordi arrotondati e cornici del display notevolmente ridotte sia nella parte superiore che in quella inferiore, adottando quindi uno stile “da bordo a bordo” per sfruttare al meglio il display PixelSense da 13 pollici con refresh rate dinamico fino a 120Hz, complice la funzionalità Dynamic Refresh Rate di Windows 11. Non manca il supporto a Dolby Vision e alla Adaptive Color Technology. Insomma, eleganza e fluidità sono le parole d’ordine.

Tra gli accessori e la connettività si nota il passaggio dalla porta USB-A a due porte USB-C e Thunderbolt 4; la nuova Surface Pro Signature Keyboard, invece, ospita la sottile Surface Slim Pen 2 al suo interno, con supporto al feedback tattile per dare la sensazione del tocco su carta, nuovo menu accessibile tramite un pulsante dedicato e punta migliorata per maggiore sensibilità alla pressione. La fotocamera ora ha una posizione migliorata per il lavoro, trovandosi in cima allo schermo e non a lato.

Sotto la scocca figurano invece un processore Intel di undicesima generazione, per un aumento del 43% delle performance lato computing e 75% in più nelle performance grafiche rispetto al predecessore, assieme a fino a 32 GB di RAM; la batteria offre invece un’autonomia fino a 16 ore.