Microsoft annuncia una grande svolta: risolto importante problema di calcolo quantistico

In seguito alla questione di Copilot che girerà offline con chip neurali, Microsoft torna ad annunciare novità importanti. Infatti, l'azienda di Redmond ha reso noto di aver risolto un problema di calcolo quantistico.

Stando a quanto riportato da portali come The Verge, Microsoft e Quantinuum hanno annunciato di aver compreso come migliorare i tassi di errore nell'informatica quantistica. Di mezzo c'è il qubit, ovvero il quantum bit, l'unità relativa al bit quantistico. Tutto ciò potrebbe dirvi poco, ma cerchiamo di semplificare il più possibile il concetto.

Ebbene, di fatto il funzionamento alla base del qubit può generare problemi di stabilità: in parole povere, si possono perdere dati. Questo per via del fatto che si mantengono due fasi contemporaneamente (anziché 0 e 1, sono entrambe). Per migliorare la situazione, Microsoft ha dunque collaborato col produttore di hardware per l'informatica quantistica Quantinuum riuscendo per certi versi a "stabilizzare" il qubit.



Si tratta di un passo in avanti importante in ottica commerciale, dato che ora i ricercatori possono mantenere entrambe le fasi creando diversi qubit "logici" o qubit più stabili. "Abbiamo bisogno di un calcolo quantistico affidabile, e non solo in teoria; dobbiamo dimostrare che può funzionare nella pratica. [...] Mi piace pensare che sia come mettere delle cuffie con cancellazione del rumore sui qubit", ha affermato Krysta Svore, vicepresidente dello sviluppo quantistico avanzato di Microsoft, ai microfoni di The Verge.

Insomma, l'informatica quantistica ora è quantomeno meno "rumorosa" in ambito di ricerca, attendendo sviluppi futuri. Certo, c'è ancora strada da fare per raggiungere l'obiettivo finale, ma sicuramente quello raggiunto da Microsoft e Quantinuum rappresenta un traguardo non di poco conto. Per maggiori dettagli tecnici, potete fare riferimento al blog ufficiale di Quantinuum.

