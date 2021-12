Microsoft annuncia Teams Essentials, perfetto per le piccole imprese

Dopo aver annunciato l'arrivo di Teams sul Metaverso in partnership con Meta, Microsoft ha pubblicato oggi un comunicato in cui viene lanciata Teams Essentials, la prima versione standalone di Teams, studiata dal colosso di Redmond per rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese.

Teams Essentials è una soluzione ideata da Microsoft per fronteggiare la pandemia da Coronavirus e permettere anche alle aziende più piccole di incontrarsi e comunicare in digitale, garantendo collaborazione, comunicazione e produttività ad un prezzo accessibile e supportando gli ambienti di lavoro ibridi, cioè parzialmente fisici e parzialmente da remoto.

La suite Teams Essentials è disponibile al prezzo di 3,40 Euro al mese per ciascun utente che ne fa uso: secondo Microsoft, questa tariffa è al momento la più competitiva sul mercato. Il Vice Presidente Corporate della sezione Modern Work di Microsoft, Jared Spataro, ha commentato il lancio di Teams Essentials dicendo: "Sappiamo quanto siano stati difficili gli ultimi mesi per le piccole realtà imprenditoriali. Hanno dovuto dimostrare estrema flessibilità e capacità di adattamento, spesso con accesso limitato a strumenti e tecnologie. Teams Essentials è studiato appositamente per soddisfare le specifiche necessità delle piccole imprese, aprendo loro le porte del successo nella nuova era del lavoro".



Tra le principali funzionalità di Teams Essentials troviamo un numero illimitato di chat e di riunioni di gruppo, la cui durata massima arriva a 40 ore, dei meeting con un massimo di 300 partecipanti, e 10 GB di spazio sul cloud per ciascun utente. A queste si aggiungono ovviamente tutte le feature già presenti sulla versione gratuita di Microsoft Teams, che si è aggiornata su Windows 11 a metà novembre.