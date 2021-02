Microsoft annuncia il Windows 10 21H1 Update: ecco tutte le novità e la finestra di lancio

Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Microsoft, a firma John Cable, la compagnia di Redmond ha ufficialmente annunciato il primo major update per Windows 10 del 2021, battezzato 21H1 Update.

Cable nel post fa capire che si tratterà di un aggiornamento "conservativo", che migliorerà ulteriormente l'esperienza utente offerta da Windows 10. Evidentemente quindi Microsoft non vuole prendersi troppi rischi, soprattutto in un periodo particolare in cui, come osserva Cable, "sempre più persone continuano a fare affidamento su Windows per lavorare, imparare e divertirsi".

Il Windows 10 21H1 Update "includerà una serie di funzionalità per migliorare la sicurezza, l'accesso da remoto e la qualità" dell'OS. Ecco perchè le novità andranno incontro alle esigenze degli utenti per supportarli nell'utilizzo quotidiano.

Puntando maggiormente sulla sicurezza l'aggiornamento andrà ad ampliare le potenzialità di Windows Hello, il sistema di autenticazione biometrica a cui si può accedere tramite il riconoscimento del viso. Tra le nuove funzioni di Windows Hello figurerà il supporto multicamera: gli utenti saranno in grado di scegliere una fotocamera prioritaria, che può essere anche collegata esternamente, quando si usano dispositivi con fotocamera integrate.

Microsoft ha anche lavorato per migliorare Windows Defender Application Guard, che ora offrirà maggiore protezione oltre che un'ottimizzazione dei tempi d'apertura dei documenti.

Infine, il terzo punto su cui si sono soffermati gli sviluppatori è rappresentato dal Windows Management Instrumentation (WMI) Group Policy Service (GPSVC), per cui sono migliorate le prestazioni in modo tale da consentirgli di supportare gli scenari di smart working.

La distribuzione al pubblico è prevista per la prima metà del 2021, mentre chiaramente sul canale Insider arriverà prima.

Microsoft aveva già preannunciato novità di questo tipo, ed infatti molti hanno paragonato questo aggiornamento ai vecchi Service Pack.