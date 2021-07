Microsoft annuncia il Windows 10 21H2 Update: le novità in arrivo

Con l'annuncio di Windows 11, Windows 10 è tornato un pò in sordina ma Microsoft sta continuando a lavorare sul sistema operativo per fare in modo che gli utenti possano godere di un'esperienza ottimale. Il colosso di Redmond ha di recente annunciato il Windows 10 21H2 Update che sarà disponibile nella seconda metà dell'anno.

Sulla scia di quanto fatto negli ultimi tempi, l'aggiornamento non dovrebbe portare con se grosse novità, e non è un caso che siano stati spesso paragonati ai Service Pack.

La versione 21H2 di Windows 10 è già disponibile nel canale Windows Insider Release Preview ed include una serie di correzioni a bug e problemi segnalati dagli utenti, mentre tra le nuove funzionalità segnaliamo:

Aggiunta del supporto allo standard WPA3 H2E per una maggiore sicurezza del WiFi

Aggiunta del supporto a Windows Hello per gli utenti Entrprise

Supporto GPU Compute ed Azure per Windows Subsystem for Linux (WSL)

Microsoft, comunque evidenzia che non tutte le feature in questione sono già disponibili nell'Insider Preview, ma lo saranno nel corso dell'estate.

Windows 10 21H2 sarà supportato per 18 mesi per gli utenti Windows 10 Home e Pro e 30 mesi per i clienti Enterprise ed Education. Il changelog completo può essere letto direttamente nella notizia pubblicata da WindowsCentral.