Microsoft, l'April Update di Windows 10 dà problemi con Chrome. In arrivo un fix

A qualche giorno di distanza dal rilascio, gli utenti stanno lamentando problemi con l'April Update di Windows 10, che causerebbe blocchi improvvisi del browser di Google, Chrome. A quanto pare, però, le segnalazioni sono già arrivate all'orecchio del gigante di Redmond, che sta lavorando sul problema.

Sono infatti molti gli utenti che stanno segnalando problemi con Chrome dopo aver installato l'ultimo aggiornamento per il sistema operativo. Microsoft ha annunciato di essere a conoscenza del problema, che causerebbe blocchi sia all'applicazione che in generale al computer, ed ha incaricato un team di ingegneri a risolverlo nel minor tempo possibile attraverso una patch che sarà disponibile martedì 8 maggio.

Al momento, però, gli utenti interessati non devono fare altro che provare soluzioni alternative, in attesa del fix ufficiale.

La prima, riportata da The Verge, porta alla combinazione di tasti Windows + Ctrl + Shift + B, mentre sui tablet basterebbe premere simultaneamente i pulsanti volume su e volume giù tre volte in due secondi. Il sistema operativo dovrebbe restituire un breve segnale acustico seguito dal lampeggiamento dello schermo, o in alternativa si spegnerà completamente mentre Windows tenta di aggiornare lo schermo.

Se si utilizza un laptop, invece, basterebbe aprire e chiudere il coperchio.

Per l'April Update, quindi, si tratta dell'ennesimo problema, dopo quello che aveva spinto la compagnia a rinviarne il rilascio.