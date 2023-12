Microsoft, arriva l'app Copilot per Android basata su GPT-4 di OpenAI

Regalo di Santo Stefano per gli utenti Microsoft. Il colosso di Redmond infatti ha silenziosamente rilasciato sul Google Play Store di Android l’applicazione di Copilot, che permette di accedere al chatbot basato su GPT-4 di OpenAI senza dover passare dal client ufficiale di Bing.

Il regalo vero e proprio è la notizia di tale scoperta, dal momento che come evidenziato da Neowin l’applicazione è disponibile da quasi una settimana, ma solo sul Play Store di Android dal momento che la controparte iOS non è stata ancora distribuita.

Come notato da molti, l’app Copilot di Microsoft per Android è molto simile a ChatGPT ed offre un accesso diretto alle funzionalità del chatbot, inclusa la generazione delle immagini attraverso il modello DALL-E 3, oltre che la possibilità di redigere testo per email e documenti. Il vantaggio è importante: l’applicazione di Copilot infatti offre l’accesso gratuito all’ultimo modello GPT-4 di OpenAI, che è disponibile a pagamento se si utilizza ChatGPT.

Proprio qualche giorno fa, GPT-4 Turbo è arrivato su Microsoft Copilot e Bing Chat in maniera completamente gratuita, il che rappresenta un vantaggio importante per i numerosi utenti che si stanno già affidando all’IA generativa per portare a termine vari compiti.

Il lancio dell’applicazione ufficiale per Android segna un altro punto di svolta per l’adozione su larga scala dei modelli multimodali, ma almeno al momento non sono disponibili informazioni di alcun tipo sull’eventuale lancio di un client anche su iPhone ed iPad.