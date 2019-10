Microsoft: arrivano gli aggiornamenti cumulativi per Windows 10, 8.1 e 7

Microsoft ha dato il via alla distribuzione di una serie di aggiornamenti cumulativi opzionali per i propri sistemi operativi Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 e Windows Server. Resta fuori la build 1903 di Ten, che dovrebbe essere aggiornata prossimamente.

Per quanto riguarda Windows 10 1809, il pacchetto KB4520062 risolve vari problemi, tra cui quello relativo al bug del menù Start che provocava la visualizzazione di riquadri vuoti e dell'elevato consumo di energia quando i PC erano in modalità Standby.

E' disponibile anche l'aggiornamento KB4519978 per Windows 10 1803, il KB4520006 per Windows 10 1709 ed il pacchetto KB4519979 per Windows 10 1607 e Server 2016.

Per gli utenti Windows 8.1 e Server 2012 R6, è pronto per il download l'aggiornamento KB4520012, mentre per Windows 7 SP1 e Server 2008 R2 SP1 può essere scaricato il KB4519972.

I changelog ufficiali integrali sono disponibili su Ghacks. Al momento non sono disponibili informazioni in merito al rilascio dell'aggiornamento cumulativo per Windows 10 1903, ma secondo molti il rilascio sarebbe dietro l'angolo e potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

Ancora non sono disponibili indicazioni sull'arrivo del November 2019 Update, che è stato annunciato la scorsa settimana e che a giudicare da quanto emerso dovrebbe introdurre delle novità anche nell'interfaccia grafica di Esplora File, che a quanto pare integrerà i diversi servizi di Microsoft.