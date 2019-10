Microsoft: arrivano in Italia Surface Pro 7, Surface Pro X e Surface Laptop 3, i prezzi

Dopo la presentazione di inizio Ottobre, la nuova generazione di Surface targata Microsoft arriva finalmente in Italia. Il colosso di Redmond ha tenuto un evento di lancio a Milano, nel corso del quale ha messo in mostra le novità hardware.

Per quanto riguarda il Surface Pro 7, siamo di fronte ad un dispositivo con schermo da 12,3 pollici, che rispetto alla precedente generazione segna il debutto dell'ingresso USB-C al posto della Mini DisplayPort. Non mancano gli accessori, tra cui la serie di cover Surface Type Color, che dovrà essere acquistata a parte al prezzo di 154,99 Euro.

Il 2-in-1 è disponibile da oggi 22 Ottobre a partire da 919 Euro per la variante con processore Intel Core i3, 4 gigabyte di RAM ed SSD da 128GB, per arrivare ai 2549 Euro della variante con Core i7, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte.

Il Surface Laptop 3 è stato presentato lo scorso 2 Ottobre come "tre volte più potente del MacBook Air", grazie al processore Intel Core quad-core di decima generazione. Nei negozi arriverà anche una variante da 15 pollici frutto della collaborazione con AMD, disponibile a partire da 1399 Euro con 8GB di RAM ed SSD da 128GB. Microsoft ha anche lavorato sull'estetica: sono state eliminatele griglie degli altoparlanti e le guarnizioni di gomma tra bordo e schermo, mentre il trackpad è il 20% più grande.

Arriverà in Italia il 19 Novembre il Surface Pro X, con schermo da 13 pollici PixelSense con risoluzione di 2880x1920 pixel. La novità più succosa è rappresentata dal chipset SQ1 basato sulla piattaforma Snapdragon, in grado di offrire prestazioni per watt fino a tre volte superiori al Surface Pro 6. E' in arrivo anche la compatibilità con tante applicazioni: Adobe è stato il primo marchio ad annunciare le intenzioni di portare sul Pro X tutta la propria suite.

Gli utenti che lo acquisteranno troveranno nella tastiera la Surface Pen, battezzata per l'occasione Slim Pen in quanto si ricarica quando viene inserita nell'apposito slot.

Per tutti i prezzi, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.