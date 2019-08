Microsoft, arrivano i nuovi Surface: uno sarà a doppio schermo?

Microsoft ha invitato la stampa internazionale ad un evento che terrà il prossimo 2 Ottobre 2019, nel corso del quale con ogni probabilità svelerà la prossima generazione di prodotti hardware basati sul sistema operativo Windows 10, tra cui i Surface. Si tratta di un keynote molto atteso da parte degli utenti, che arriva in un periodo strategico.

Il piatto forte dell'evento dovrebbe essere rappresentato dai nuovi Surface Book e Surface Pro.

Quest'ultima in particolare è la linea di prodotti più longeva dell'intera famiglia Surface. Il primo modello, l'RT, è stato lanciato nel 2012 come un tablet ultraportatile con tastiere Type Cover per offrire un'esperienza simile a quella di un laptop mixata ad un design sottile in stile iPad.

Il Surface Book invece è uno dei dispositivi più iconici della gamma, grazie alla copertura in magnesio, la cerniera e lo schermo rimovibile.

Probabilmente Microsoft adotterà per entrambi i devices la stessa strategia, caratterizzata da una scheda tecnica in linea con in concorrenti di fascia alta, ecco perchè è facile intuire un passaggio alla decima generazione di processori Intel.

Non è esclusa una "one more thing": la stampa americana è pronta a scommettere su un laptop a doppio schermo con la tastiera fisica che potrebbe essere sostituita da un secondo display touchscreen, all'occorrenza.