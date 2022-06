Microsoft ascolta gli utenti di Windows 11: torna un'amata funzione di Windows 10

Una delle parti più controverse di Windows 11 è la sua taskbar, che ancora manca di una serie di feature fondamentali e molto richieste dai fan, tra cui il famigerato drag-and drop di file e app. Oggi, fortunatamente, pare che Microsoft abbia mosso un passo nella giusta direzione, implementando una feature molto amata di Windows 10 su Windows 11.

Per gli iscritti ai canali Dev e Beta del programma Windows Insider, infatti, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento minore che inserisce una barra di ricerca nella taskbar di Windows 11, "trapiantando" nel sistema operativo di nuova generazione una feature ripescata da Windows 10.

Nonostante non si tratti di una novità assoluta, la barra di ricerca è un'aggiunta che potrebbe rivelarsi utilissima per molti utenti, soprattutto tra colori i quali utilizzano il PC per lavoro e devono tenere organizzate grandi quantità di file. Il design della barra di ricerca, che potete vedere nell'immagine in calce, è praticamente identico a quello dell'analoga barra su Windows 10.

Fino ad oggi, su Windows 11 Windows Search era gestito con un'icona apposita, che però risultava poco comprensibile agli utenti e meno user-friendly del corrispettivo su Windows 10, soprattutto perché il nuovo motore di ricerca predilige, tra i suoi risultati, le app più utilizzate dall'utente e persino i risultati di Bing.

Pare dunque che la nuova barra di ricerca sarà limitata ai file già presenti sul PC dell'utente e sul suo cloud personale, evitando invece le ricerche sul web. Inoltre, la search bar di Windows 10 ha ricevuto anche un redesign completo e il supporto per WinUI 3.0, in modo da risultare in linea con il resto del sistema operativo.

Sfortunatamente, comunque, manca ancora la possibilità di cliccare con il tasto destro sulla barra di ricerca per modificarne le impostazioni, poiché per farlo occorrerà effettuare una procedura leggermente più macchinosa passando per l'app Impostazioni. Al momento, comunque, non sappiamo se la barra verrà mai rilasciata anche per gli utenti non in beta: se così dovesse essere, però, è probabile che arrivi solo insieme a Windows 11 23H2, il prossimo anno.