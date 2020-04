Microsoft assume un ex dirigente Apple per la divisione HoloLens

Microsoft ha assunto Rubèn Caballero, che in precedenza era VP of engineering for wireless technology di Apple, nonchè responsabile dell'integrazione dei modem ed antenne negli iPhone, iPad ed in generale negli altri prodotti della società di Cupertino.

Caballero è stato nominato vicepresidente aziendale per la progettazione e la tecnologia hardware della divisione HoloLens. La notizia è stata riportata da Mark Gurman di Bloomberg, che l'ha notata su LinkedIn, secondo cui questa mossa conferma ancora una volta come la società di Redmond intenda puntare maggiormente sull'hardware.

Aspetto molto interessante dell'intera vicenda è che in Apple Rubèn stava guidando la transizione dell'azienda verso il 5G, prima di lasciarla nell'Aprile del 2019 dopo che la società di Cupertino e Qualcomm avevano risolto le loro controversie legali e la divisione che guidava era stata integrata nel ramo chip di Apple guidato da Johny Srouiji. Caballero è comunque stato uno dei dirigenti più importanti di Apple degli ultimi anni, avendoci lavorato per quasi quattordici anni in cui è stato uno dei leader fondatori del team hardware dell'iPhone originale.

Dopo aver lasciato Apple, l'ingegnere è stato consulente tecnico per molte startup tra cui Keyssa e Humane, un'altra società fondata da ex dipendenti Apple. Microsoft, dal suo canto ancora non ha confermato l'operazione.