Microsoft: aumenta del 66% lo stipendio di Satya Nadella grazie ai risultati raggiunti

Promosso a pieni voti il lavoro portato avanti da Satya Nadella come amministratore delegato di Microsoft. Il CEO del colosso di Redmond, su proposta del consiglio d'amministrazione, nell'ultimo anno fiscale ha ricevuto un aumento dello stipendio del 66% rispetto a quello precedente per i risultati raggiunti.

Nadella nello specifico ha portato a casa uno stipendio di 42,9 milioni di Dollari, principalmente in titoli azionari, nell'anni fiscale concluso il 30 Giugno. I dati ufficiali arrivano dalla relazione annuale di Microsoft, secondo cui la retribuzione annua sarebbe del 66% superiore a quella del 2018, ma comunque inferiore rispetto agli 84,3 milioni di Dollari che ha ricevuto nell'anno fiscale del 2014, quando è subentrato a Steve Ballmer.

E' chiaro che tale inversione di tendenza va di pari passo con i risultati raggiunti da Microsoft, che sotto la guida dell'attuale CEO ha raddoppiato i ricavi dai servizi cloud.

Il contratto di Nadella prevede uno stipendio base di 1 milione di Dollari a cui vanno ad aggiungersi premi azionari che variano in base ai risultati raggiunti. Nella stessa relazione Microsoft riconosce la "leadership strategica di Nadella, compresi i suoi sforzi per rafforzare la fiducia dei clienti, ma anche per cambiare la cultura aziendale ed entrare in nuovi mercati e tecnologie".

Un nuovo importante riconoscimento, che si aggiunge a quello di Glassdoor secondo cui Nadella sarebbe tra i migliori CEO al mondo.