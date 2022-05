Microsoft avverte gli utenti: aggiornamento per Windows 11 causa molti problemi con le app

In un nuovo bollettino di sicurezza, Microsoft ha avvertito pubblicamente gli utenti che l’aggiornamento KB5012643 rilasciato di recente per Windows 11 potrebbe causare problemi a molte applicazioni per il sistema operativo.

Nella pagina relativa ai problemi noti di Windows 11 21H2, Microsoft spiega che “dopo aver installato KB5012643, alcune app .NET Framework 3.5 potrebbero presentare problemi o non riuscire ad aprirsi. Le app interessate usano alcuni componenti facoltativi in .NET Framework 3,5, come i componenti di Windows Communication Foundation (WCF) e Windows Workflow (WWF)”.

Il colosso di Redmond però osserva anche che il disservizio è stato mitigato e l’unico modo per risolvere è rappresentato dalla disinstallazione del pacchetto: “per mitigare questo problema, è possibile disinstallare KB5012643. Per fare ciò, seleziona il pulsante Start e digita, Impostazioni di Windows Update, e selezionalo. Nella finestra delle impostazioni di Windows Update, seleziona Visualizza cronologia aggiornamenti, quindi seleziona Disinstalla aggiornamento. Trova KB5012643 nell’elenco e selezionalo, quindi seleziona Disinstalla”.

Se non si riesce a completare la procedura, si può eseguire il prompt dei comandi come amministratore ed eseguire le seguenti linee:

“dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all

dism /online /enable-feature /featurename:WCF-HTTP-Activation

dism /online /enable-feature /featurename:WCF-NonHTTP-Activation”.

Parallelamente, Microsoft afferma che sta lavorando su una soluzione definitiva che sarà disponibile sotto forma di aggiornamento.

Qualche giorno fa, gli utenti Windows 11 avevano lamentato flickering allo schermo a seguito dell’installazione di uno degli ultimi aggiornamenti.