Microsoft Azure permette il noleggio di un server personale

Microsoft ha annunciato il lancio dell’”Azure Dedicated Host”, un nuovo servizio cloud che permette l’esecuzione delle macchine virtuali su server fisici. Questo significa che da oggi è possibile avere il pieno controllo del server senza condividerne le risorse.

Già in precedenza Azure offriva servizi simili ma questa nuova versione offre molta più flessibilità. Microsoft sta seguendo le orme di AWS e di Google che offrono servizi dello stesso tipo.

Azure Dedicated Host supporta macchine virtuali Windows, Linux e SQL Server e il prezzo è limitato al singolo host, indipendentemente dal numero di macchine in esecuzione. Al momento le specifiche virtuali sono limitate a 144 core fisici con prezzi che partono dai 4.039 dollari all’ora.

Microsoft ha studiato due diversi tipi di server. Il primo tipo è equipaggiato con un Intel Xeon E5-2673 v4 da 2.3 GHz con turbo a 3.5 GHz, mentre il secondo tipo presenta un Intel Xeon Platinum 8168 con 3.7 GHz. La memoria disponibile varia da 32 GiB a 448 GiB.

Microsoft afferma che questi nuovi host dedicati possono aiutare le aziende a raggiungere gli standard di conformità per la sicurezza, per l’integrità dei dati e per il monitoraggio.

