Microsoft batte Amazon: vinto contratto da 10 miliardi di Dollari con il Pentagono

Il Governo degli Stati Uniti ha assegnato a Microsoft un contratto per il cloud da 10 miliardi di Dollari. Ad annunciarlo il Dipartimento della Difesa: il programma JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) prevede la fornitura al Pentagono di servizi cloud per l'archiviazione e le infrastrutture per i sistemi d'intelligenza artificiale.

Per Microsoft si tratta di un contratto chiave, in quanto va ad aumentare ulteriormente i ricavi della divisione cloud e pone la società di Satya Nadella in una posizione di vantaggio rispetto a competitor come Amazon, IBM ed Oracle, che sono stati battuti.

I più critici però osservano come dietro la scelta ci siano anche motivazioni politiche. Nella decisione infatti è stato coinvolto anche il presidente Donald Trump, che a più riprese è stato critico nei confronti di Amazon ed il suo amministratore delegato Jeff Bezos in materia fiscale. Bezos inoltre è anche proprietario del Washington Post, un giornale che è stato attaccato dal tycoon di New York per le sue posizioni politiche.

Il contratto ha dieci anni di durata ed è visto da tutti come una grande vittoria di Microsoft, nonostante le possibili proteste da parte dei dipendenti, che già in passato avevano espresso le loro perplessità per l'accordo che prevedeva la fornitura di visori Hololens all'esercito.