Microsoft Bing è stato bloccato in Cina dal governo

Secondo quanto riportato dal Financial Times, il Governo Cinese avrebbe formalmente deciso di bloccare il motore di ricerca di Microsoft, Bing, dalla nazione. La decisione sarebbe arrivata direttamente dall'esecutivo della nazione, il quale ha imposto il blocco sul servizio del colosso di Redmond.

Non si tratta però di una novità. Come tutti ricorderanno, anche Google ha deciso di lasciare il paese nel 2010 a causa di alcuni problemi con il governo e la censura applicata. E' bene precisare che il blocco riguarda solo i residenti in Cina, mentre tutti gli altri potranno ancora accedere a Cn.bing.com dall'estero.

Per Microsoft si tratta senza dubbio di una brutta notizia, ma è comunque doveroso precisare che nella nazione la compagnia diretta da Satya Nadella ha una quota di mercato esigua, pari al 2%, quindi l'impatto anche a livello economico potrebbe essere molto basso.

"Confermiamo che Bing è attualmente inaccessibile in Cina e siamo al lavoro per capire quali misure adottare" ha affermato un portavoce di Microsoft. Ad oggi non sono presenti indiscrezioni sul possibile lancio di una nuova versione di Bing in Cina.

Google, al contrario, secondo qualche rumor starebbe lavorando ad una nuova versione del motore cinese appositamente studiato per la Cina, ma ancora non è stato confermato in via ufficiale.