Microsoft blocca gli aumenti agli stipendi: la mail del CEO Satya Nadella

Una mail trapelata sul web, firmata dall’amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella, conferma che il gigante di Redmond ha bloccato gli aumenti agli stipendi per il personale con contratto a tempo pieno per tutto il 2023.

Nadella nel memo parla delle “condizioni economiche” che stanno attraversando non solo le aziende, ma in generale tutte le principali economie. L’inflazione alta e la situazione macroeconomica hanno infatti spinto Microsoft a licenziare 10mila dipendenti, sulla scia di quanto fatto anche da altre compagnie tech, ed evidentemente la situazione ancora non è delle migliori.

“Anche se quest’anno non forniremo aumenti salariali per i nostri dipendenti a tempo pieno, continueremo a investire nei nostri dipendenti attraverso promozioni, bonus e azioni” spiega il numero uno della compagnia americana, secondo cui i bonus ed i premi in azioni saranno più vicini alle medie storiche.

Nadella spiega che i budget per i bonus e le azioni, così come quelli messi sul piatto per le promozioni, resteranno intatti e le prestazioni eccezionali saranno ricompensate con premi più elevati.

Anche i dirigenti, tra cui il CEO, beneficeranno nel 2023 di bonus basati sulle prestazioni inferiori rispetto allo scorso anno. Evidentemente l’obiettivo è rendere la società ancora più efficiente.

Di recente, intanto, Microsoft ha rinnovato Bing AI, con tante nuove funzionalità.