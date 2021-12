Microsoft ha bloccato Edge Deflector su tutti i PC Windows 10 e Windows 11

Continua il braccio di ferro tra Microsoft e i suoi utenti sui browser di Windows 11. Con l' aggiornamento di Microsoft Edge dell'11 novembre scorso, infatti, il colosso di Redmond ha bloccato delle app di reindirizzamento come Edge Deflector, rafforzando la dipendenza di Windows 11 da Microsoft Edge per alcune azioni specifiche che richiedono il browser.

La scelta di Microsoft è stata duramente criticata dagli utenti, che vogliono poter impostare autonomamente il browser predefinito per ogni azione, e non solo per la navigazione sul web in condizioni normali. Microsoft ha compiuto passi ambigui rispetto alle richieste della community: per esempio, pochi giorni dopo l'update di Edge, il 16 novembre, ha rilasciato un aggiornamento di Windows 11 che bloccava del tutto le app di reindirizzamento come Edge Deflector.

Più di recente, invece, il colosso di Redmond ha reso più semplice modificare il browser predefinito su Windows 11, benché solo per alcune azioni, facendo pensare che l'azienda avesse deciso di ascoltare i fan e tornare sui propri passi, permettendo agli utenti di scegliere l'applicazione predefinita per ogni operazione che richiede l'apertura del browser, compresa la consultazione delle guide di Microsoft per Windows e l'apertura di alcuni file.

Invece, gli aggiornamenti dell'ultimo Patch Tuesday di Windows 11 e Windows 10 hanno introdotto senza preavviso un importante cambio di direzione in tal senso, poiché ora l'unica app per l'apertura dei link con protocollo "microsoft-edge://" è Microsoft Edge stesso. In altre parole, Microsoft ha di nuovo bloccato app come Edge Deflector, rendendo impossibile l'apertura dei link contenuti nella sezione Notizie e nelle guide di sistema di Windows 11 tramite browser che non siano Edge.

La cosa più bizzarra è che, al momento, è comunque possibile tentare di cambiare app predefinita per il protocollo "incriminato", ma nessun programma eccetto Microsoft Edge sembra funzionare. Microsoft ha dichiarato che l'idea alla base della restrizione non è quella di imporre l'uso di Edge per alcune operazioni di routine, ma è semplicemente quella di fornire un'esperienza utente più prevedibile e stabile: la compagnia, infatti, ha dichiarato che "Windows accetta apertamente applicazioni e servizi sulla propria piattaforma, compresi diversi browser web. Allo stesso tempo, Windows offre alcune esperienze end-to-end ai propri utenti, sia in Windows 10 che in Windows 11: l'esperienza di ricerca sul web tramite la taskbar è una di queste, e pertanto non è stata disegnata per essere reindirizzata [verso un altro browser]".